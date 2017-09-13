Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'e beklenmedik sonuçlarla başlayan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan antrenmana sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Robin Van Persie katılmadı. Çalışmanın ilk bölümünde Mehmet Ekici ve Soldado takımla birlikteyken, antrenmanın ikinci bölümünde bu ikili özel bir kuvvet programı eşliğinde özel çalıştılar.
ALPER POTUK MÜJDESİ
Bir süredir sakatlığı bulunan Alper Potuk sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışırken, sarı lacivertli sağlık ekibinden iyi haber geldi. Potuk'un bir ihtimal hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda olabileceği söylenirken, gelecek hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde bir aksilik yaşanmazsa tamamen hazır olacağı belirtildi.
Bu arada ağrısı olan Martin Skrtel takımdan ayrı özel bir çalışma yaparken, Uygar ve Yiğithan'ın tedavileri de devam ediyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:29
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 33
Yorum
Jaschar orta sahanda Ozan ve josef varsa top 3. bölgeye gelmiyorsa oraya suarezi koysan ne olcak ;)
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 66
Yorum
GS li Ama !!! Slm. Ben bir GS taraftarı olarak yazıyorum. Daum gitti Aykut geldi ALEX`i yolladı. İşte bendeki o KOCAMAN sevgi o an bitti. Yazık Oldu FB`ye
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Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı
Toplam 4
Yorum
Ömer sayı zamanla artar takım bi iki hafta daha yensin 20 bin i bulur
Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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