 Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci

    Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci

    Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Süper Lig'e beklenmedik sonuçlarla başlayan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Sabah yapılan antrenmana sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Robin Van Persie katılmadı. Çalışmanın ilk bölümünde Mehmet Ekici ve Soldado takımla birlikteyken, antrenmanın ikinci bölümünde bu ikili özel bir kuvvet programı eşliğinde özel çalıştılar.

    ALPER POTUK MÜJDESİ
    Bir süredir sakatlığı bulunan Alper Potuk sabah yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışırken, sarı lacivertli sağlık ekibinden iyi haber geldi. Potuk'un bir ihtimal hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda olabileceği söylenirken, gelecek hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde bir aksilik yaşanmazsa tamamen hazır olacağı belirtildi.

    Bu arada ağrısı olan Martin Skrtel takımdan ayrı özel bir çalışma yaparken, Uygar ve Yiğithan'ın tedavileri de devam ediyor.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:29
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