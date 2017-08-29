 Kocaman’dan 2 gün izin – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Kocaman’dan 2 gün izin

    Kocaman’dan 2 gün izin
    Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden F.Bahçe milli maçlar için verilen araya moralli girerken, Aykut Kocaman takımına iki gün izin verdi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına çarşamba akşamı start verecek. Bu arada bayramlaşma törenin 3 Eylül Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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