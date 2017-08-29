Kocaman’dan 2 gün izin

Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden F.Bahçe milli maçlar için verilen araya moralli girerken, Aykut Kocaman takımına iki gün izin verdi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına çarşamba akşamı start verecek. Bu arada bayramlaşma törenin 3 Eylül Pazar günü yapılacağı duyuruldu.