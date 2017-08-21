F.Bahçe'nin Emre Mor inadı

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Emre Mor için şartları zorluyor. Inter ile anlaşma sağlayamayan genç yıldız için ikinci kez Borussia Dortmund'a menajer aracılığıyla mesaj gönderen sarı-lacivertliler, teklifini tazeledi. Kiralık olarak almak istedikleri milli futbolcu için daha önce yapılan 2 milyon Euro'luk teklifi, 3 milyon Euro'ya yükselten Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonunu da 8'den 9 milyon Euro'ya çıkartı.

Alman kulübüne futbolcu ile her konuda anlaşma sağladıklarını da ileten ve bir an önce cevap beklediklerini bildiren Fenerbahçeli yetkililerin, transferi bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor.