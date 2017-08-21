 F.Bahçe'nin Emre Mor inadı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe'nin Emre Mor inadı

    F.Bahçe'nin Emre Mor inadı

    Inter ile anlaşma sağlayamayan genç yıldızı kadrosuna katmak için ikinci kez Borussia Dortmund’un kapısını çalan Fenerbahçe yönetimi, şartları zorlayarak teklifini yeniledi! Kiralama bedelini 3 milyon Euro’ya çıkaran Kanarya, satın alma opsiyonunu da artırdı.

    Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Emre Mor için şartları zorluyor. Inter ile anlaşma sağlayamayan genç yıldız için ikinci kez Borussia Dortmund'a menajer aracılığıyla mesaj gönderen sarı-lacivertliler, teklifini tazeledi. Kiralık olarak almak istedikleri milli futbolcu için daha önce yapılan 2 milyon Euro'luk teklifi, 3 milyon Euro'ya yükselten Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonunu da 8'den 9 milyon Euro'ya çıkartı.

    Alman kulübüne futbolcu ile her konuda anlaşma sağladıklarını da ileten ve bir an önce cevap beklediklerini bildiren Fenerbahçeli yetkililerin, transferi bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:40
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