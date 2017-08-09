 Son bomba Soldado – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Son bomba

    Son bomba Soldado

    Perez, Babacar ve Teo’dan net bir sonuç elde edilemezken, alternatif isimler arasında yer alan Roberto için düğmeye basıldı. Oyuncu “Evet” dedi. Yöneticiler Uslu, Yıldırım ve idari menajer Çetinkaya Villarreal’le masaya oturmak için İspanya’ya uçtu

    Ligin başlamasına iki gün kala Fenerbahçe'de büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Önceliği golcüye veren ve bunun için dört koldan görüşme yapan sarı-lacivertliler, dün de İspanya'ya sefer düzenledi. Gündemdeki isim ise Villarreal'in 32 yaşındaki santrforu Roberto ... Perez, Babacar ve Teodorczyk'ta bir türlü bitirici vuruşa yapamayan Kanarya, alternatif isimler arasında yer alan İspanyol futbolcu için düğmeye bastı.

    KENEDY İÇİN DE SEFER
    Önce futbolcu ikna edildi, takımı ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Soldado "Gelirim" dedi. Ardından Villarreal ile görüşmeler başlatıldı. Fenerbahçeli yöneticiler Mahmet Uslu, Ali Yıldırım ve idari menajer Hasan Çetinkaya dün La Liga ekibi ile masaya oturmak için İspanya'ya uçtu. Taraflar şartlarını ortaya koydu. İki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi Sarı-lacivertli transfer heyetinin İspanya'dan sonra rotayı İngiltere'ye kırıp, 21 yaşındaki Brezilyalı sol bek Kenedy için Chelsea'ye kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

    Made in Real Madrid
    Real Madrid'in altyapısından yetişen Soldado, La Liga devinde 27 resmi maç oynayıp 4 gol attı. 2006-07'de bir sezon kiralık oynadığı Osasuna'da 41 maçta 12 gol atan oyuncu, 2008'de 6 milyon euro'ya transfer olup iki sezon forma giydiği Getafe'de 66 maç oynadı, 33 kez fileleri sarstı. Soldado, daha sonra 3 yıl Valencia için forma terletti; burada 141 maçta 82 defa ağları havalandırdı.

    CAMİNERO İLE ZİRVE
    İspanya'ya sefer düzenleyen Fenerbahçe heyetinin Atletico Madrid'in sportif direktörü Jose Luis Caminero ile de buluştuğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, sol bek Guilherme Siqueira ve forvet Luciano Vietto için pazarlık yaptığı iddia edildi.

    30 MİLYONA TOTTENHAM'A
    Valencia, 10 milyon euro'ya aldığı yıldız golcüyü 2015'te tam 30 milyon euro'ya Tottenham'a sattı. Ada ekibinde 75 maç oynayıp 15 gol atan İspanyol boğası, 2015'te 16 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'a transfer oldu; 55 maçta 12 kez skora gol katkısı yaptı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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