Son bomba Soldado
Perez, Babacar ve Teo’dan net bir sonuç elde edilemezken, alternatif isimler arasında yer alan Roberto Soldado için düğmeye basıldı. Oyuncu “Evet” dedi. Yöneticiler Uslu, Yıldırım ve idari menajer Çetinkaya Villarreal’le masaya oturmak için İspanya’ya uçtu
KENEDY İÇİN DE SEFER
Önce futbolcu ikna edildi, takımı ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Soldado "Gelirim" dedi. Ardından Villarreal ile görüşmeler başlatıldı. Fenerbahçeli yöneticiler Mahmet Uslu, Ali Yıldırım ve idari menajer Hasan Çetinkaya dün La Liga ekibi ile masaya oturmak için İspanya'ya uçtu. Taraflar şartlarını ortaya koydu. İki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi Sarı-lacivertli transfer heyetinin İspanya'dan sonra rotayı İngiltere'ye kırıp, 21 yaşındaki Brezilyalı sol bek Kenedy için Chelsea'ye kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.
Made in Real Madrid
Real Madrid'in altyapısından yetişen Soldado, La Liga devinde 27 resmi maç oynayıp 4 gol attı. 2006-07'de bir sezon kiralık oynadığı Osasuna'da 41 maçta 12 gol atan oyuncu, 2008'de 6 milyon euro'ya transfer olup iki sezon forma giydiği Getafe'de 66 maç oynadı, 33 kez fileleri sarstı. Soldado, daha sonra 3 yıl Valencia için forma terletti; burada 141 maçta 82 defa ağları havalandırdı.
CAMİNERO İLE ZİRVE
İspanya'ya sefer düzenleyen Fenerbahçe heyetinin Atletico Madrid'in sportif direktörü Jose Luis Caminero ile de buluştuğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, sol bek Guilherme Siqueira ve forvet Luciano Vietto için pazarlık yaptığı iddia edildi.
30 MİLYONA TOTTENHAM'A
Valencia, 10 milyon euro'ya aldığı yıldız golcüyü 2015'te tam 30 milyon euro'ya Tottenham'a sattı. Ada ekibinde 75 maç oynayıp 15 gol atan İspanyol boğası, 2015'te 16 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'a transfer oldu; 55 maçta 12 kez skora gol katkısı yaptı.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
Son bomba Soldado haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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