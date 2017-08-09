Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Fenerbahçe, Villarreal'de forma giyen golcü oyuncu Roberto Soldado ve takımıyla anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüpten gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.
Soldado'nun F.Bahçe'ye 'Gelirim' demesi üzerine İspanya'ya giden sarı lacivertli yönetim, takımı Villarreal ile masaya oturdu. Uzun süren görüşmelerin ardından tarafların şartlarda anlaşmaya vardığı ufak pürüzlerin çözülmesiyle transferin açıklanacağı belirtildi.
32 yaşındaki Soldado transferi ile ilgili Fenerbahçe'den gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.
REAL MADRİD'İN ALT YAPISINDAN YETİŞTİ
Real Madrid'in altyapısından yetişen Soldado, La Liga devinde 27 resmi maç oynayıp 4 gol attı. 2006-07'de bir sezon kiralık oynadığı Osasuna'da 41 maçta 12 gol atan oyuncu, 2008'de 6 milyon euro'ya transfer olup iki sezon forma giydiği Getafe'de 66 maç oynadı, 33 kez fileleri sarstı. Soldado, daha sonra 3 yıl Valencia için forma terletti; burada 141 maçta 82 defa ağları havalandırdı..
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:23
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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