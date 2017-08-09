 Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe, transferini bitirdi

    Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi

    Fenerbahçe, Villarreal'de forma giyen golcü oyuncu Roberto ve takımıyla anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüpten gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.

    Süper Lig'in başlamasına iki gün kala F.Bahçe, golcü sorununu çözdü. İspanyol futbolcu 'yu ikna eden yönetim, Villarreal ile de anlaşmaya vardı. Haziran ayına kadar Villarreal ile sözleşmesi bulunan Roberto kiralık olarak gelecek.

    Soldado'nun F.Bahçe'ye 'Gelirim' demesi üzerine İspanya'ya giden sarı lacivertli yönetim, takımı Villarreal ile masaya oturdu. Uzun süren görüşmelerin ardından tarafların şartlarda anlaşmaya vardığı ufak pürüzlerin çözülmesiyle transferin açıklanacağı belirtildi.

    32 yaşındaki Soldado transferi ile ilgili Fenerbahçe'den gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.

    REAL MADRİD'İN ALT YAPISINDAN YETİŞTİ
    Real Madrid'in altyapısından yetişen Soldado, La Liga devinde 27 resmi maç oynayıp 4 gol attı. 2006-07'de bir sezon kiralık oynadığı Osasuna'da 41 maçta 12 gol atan oyuncu, 2008'de 6 milyon euro'ya transfer olup iki sezon forma giydiği Getafe'de 66 maç oynadı, 33 kez fileleri sarstı. Soldado, daha sonra 3 yıl Valencia için forma terletti; burada 141 maçta 82 defa ağları havalandırdı..

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:23
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