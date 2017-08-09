 ''Ayrılmak istiyoruz'' – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Ayrılmak istiyoruz''

    ''Ayrılmak istiyoruz''

    Fener'e transferi 15 milyon euro'luk bonservis bedeli nedeniyle iyice güçleşen için menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle'den yeni bir açıklama geldi.

    Adeta isyan eden Lovelle, "Ayrılmak istiyoruz, ancak henüz bir anlaşma yok. Çünkü Arsenal çok para istiyor. Şu anda onun ideal bedeli 12 milyon euro" ifadelerini kullandı.

    TEO GİTMEYECEK
    Teodorczyk 'un menajeri Marcin Kubacki, Belçika'dan La Derniere gazetesine verdiği demeçte, "Fenerbahçe'nin ilgisi önemsiz. Teo'nun Anderlecht'te kalacağını garanti ederim" dedi.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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