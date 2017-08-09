''Ayrılmak istiyoruz''
Fener'e transferi 15 milyon euro'luk bonservis bedeli nedeniyle iyice güçleşen Lucas Perez için menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle'den yeni bir açıklama geldi.
TEO GİTMEYECEK
Teodorczyk 'un menajeri Marcin Kubacki, Belçika'dan La Derniere gazetesine verdiği demeçte, "Fenerbahçe'nin ilgisi önemsiz. Teo'nun Anderlecht'te kalacağını garanti ederim" dedi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
''Ayrılmak istiyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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