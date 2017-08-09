Fener'e transferi 15 milyon euro'luk bonservis bedeli nedeniyle iyice güçleşen Lucas Perez için menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle'den yeni bir açıklama geldi.

Adeta isyan eden Lovelle, "Ayrılmak istiyoruz, ancak henüz bir anlaşma yok. Çünkü Arsenal çok para istiyor. Şu anda onun ideal bedeli 12 milyon euro" ifadelerini kullandı.



TEO GİTMEYECEK

Teodorczyk 'un menajeri Marcin Kubacki, Belçika'dan La Derniere gazetesine verdiği demeçte, "Fenerbahçe'nin ilgisi önemsiz. Teo'nun Anderlecht'te kalacağını garanti ederim" dedi.