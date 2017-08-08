 Teo’da pazarlıklar kızıştı – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Teo’da pazarlıklar kızıştı

    Teo’da pazarlıklar kızıştı

    F.Bahçe, Teodorczyk için teklifini 7 milyon euro’ya yükseltti, Anderlecht 9 milyon euro istiyor; pazarlıklar sürüyor.

    Fenerbahçe'nin forvet transferinde Lucas Perez ve Khouma Babacar ile birlikte listenin en başında tuttuğu 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Anderlecht, Polonyalı golcü için yapılan 6 milyon euro'luk teklifi beğenmeyince, sarı-lacivertliler rakamı 7 milyon euro'ya yükseltti. Ancak bu teklif de yetersiz bulundu. Belçika'dan HNL gazetesi, "Fenerbahçe'nin son teklifi de Anderlecht tarafından yeterli görülmedi. Yine de iki kulübün anlaşması uzak değil" yorumunu yaptı. Gazete, Polonya basınının aksine Teo'nun kariyer rotasına Türkiye'yi almak istemediğini duyururken, "Dinamo Kiev'de kötü bir dönem geçiren Polonyalı forvet, aynı kötü tecrübeyi yaşama ihtimalini düşünerek başarılı olduğu Anderlecht'ten ayrılmak istemiyor" ifadelerine yer verildi.

    'F.BAHÇE'YE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI'
    Anderlecht'in lig maçında Oostende'yi Hanni'nin gölüyle 1-0 yendiği maçın 76. dakikasında oyundan alınan Teo, direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Polonya'nın Przeglad Sportowy gazetesi, golcü oyuncunun bu hamlesini "Fenerbahçe'ye biraz daha yaklaşması" olarak yorumladı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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