Teo’da pazarlıklar kızıştı
F.Bahçe, Teodorczyk için teklifini 7 milyon euro’ya yükseltti, Anderlecht 9 milyon euro istiyor; pazarlıklar sürüyor.
'F.BAHÇE'YE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI'
Anderlecht'in lig maçında Oostende'yi Hanni'nin gölüyle 1-0 yendiği maçın 76. dakikasında oyundan alınan Teo, direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Polonya'nın Przeglad Sportowy gazetesi, golcü oyuncunun bu hamlesini "Fenerbahçe'ye biraz daha yaklaşması" olarak yorumladı.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 16
Yorum
hakan artık türk futbolu diye birşey kalmadı. yabancı çöplüğüne çevirdiler iligimizi. 80-90 ları arıyorum.
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Şampiyonluk için mi?
Toplam 15
Yorum
bir fark daha var biz sakat ve menajer önerisi oyuncu almıyoruz.. fegholi ve asamoah da geliyor
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Anlaşma tamam!
Toplam 28
Yorum
ağlaaaa kıskançlıktan deliriyosunuz farkındayız :))))
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