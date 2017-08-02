 Badstuber Almanya’da kaldı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Badstuber Almanya’da kaldı

    Badstuber Almanya’da kaldı
    Kjaer'in yerine Milan'dan Gustavo Gomez'le anlaşma zemini arayan F.Bahçe'nin gündeminde yer alan stoperlerden , Stuttgart'la söz kesti. Bayern Münih'in kontratını uzatmayıp serbest bıraktığı Alman futbolcunun, ülke dışına çıkmak istemediği için yurt dışından gelen tüm teklifleri reddettiği, bu kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu vurgulandı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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