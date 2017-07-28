Kjaer yoksa Neustadter var

Kjaer'in yokluğunda savunmada oynayan Roman Neustadter, bulduğu şansı iyi kullandı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında savunmada basit hatalar yapan Rus oyuncu, daha sonra toparlandı. Skrtel ile birlikte uyumlu oynayan 29 yaşındaki futbolcu, attığı kafa golüyle de Fenerbahçe'yi zafere taşıdı. Neustadter, attığı golün yanı sıra duran toplarda rakip kalede tehlikeli pozisyonlara girdi.