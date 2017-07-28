Alper Tunga
Kanarya, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 1-0 geriden gelip 2-1’lik zafere imza attı ve tur için büyük avantaj sağladı. Valbuena'nın şov yaptığı maçta temsilcimizin gollerini Alper'in ortasında Maresic kendi kalesine ve Roman Neustadter attı.
RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA
Bu gol sonrası tekrardan vitesi arttıran Fenerbahçe, 35'inci dakikada Mathieu Valbuena'nın ortasında Roman Neustadter'le golü buldu ve 2-1 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki ekip de tehlikeli pozisyonlar yakalasa da rakibinin ağlarını sarsamadı ve mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci maç, 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
FARKLI YENİLMEZSEK PLAY-OFF'A YÜKSELİRİZ
Kanarya, Avusturya deplasmanında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi tur için büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Sarı-lacivertli ekibimiz Kadıköy'de oynayacağı ikinci maçta her türlü beraberlikte, hatta 1-0 yenilmesi halinde bile turu geçen taraf olacak. 2-1'de maç uzayacak, diğer farklı yenilgilerde ise elenebiliriz. Ekibimiz turu geçerse play-of turuna adını yazdıracak.
KANARYA'DA 3 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 3 isim sakatlıkları nedeniyle Sturm Graz deplasmanına getirilmedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Kjaer, Salih ve Van Persie'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı. Sahalar dönmesi 1.5 ay sürecek Fernandao ve gönderilmek istenen Van der Wiel ise UEFA listesine dahil edilmemişti.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:42
-
Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
-
Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
-
Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
Alper Tunga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.