 Alper Tunga – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Alper Tunga

    Alper Tunga

    Kanarya, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 1-0 geriden gelip 2-1’lik zafere imza attı ve tur için büyük avantaj sağladı. Valbuena'nın şov yaptığı maçta temsilcimizin gollerini Alper'in ortasında Maresic kendi kalesine ve Roman Neustadter attı.

    3. ön eleme mücadelesinde temsilcimiz deplasmanda 'ı 2-1 yenerek rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar açtı. Merkur Arena'da oynanan mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı. Rakip kalede baskı kuran sarı-lacivertliler, beklenmedik bir golle 1-0 geriye düştü. 10'uncu dakikada sol kanattan bindiren Thorsten Röchen'in yerden sert çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Stefan Hierlander, Sturm Graz'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası baskısı azalan Fenerbahçe, 15-20 dakika pozisyon bulmakta zorlanırken, sarı-lacivertli ekibimizi ayağa kaldıran gol 29'uncu dakikada geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Potuk önüne geleni çalımlayarak topu içeri çevirdi. Ters bir vuruş yapan Dario Maresic topu kendi ağlarına gönderdi ve maçta durum eşitlendi.

    RÖVANŞ 3 AĞUSTOS'TA
    Bu gol sonrası tekrardan vitesi arttıran Fenerbahçe, 35'inci dakikada Mathieu Valbuena'nın ortasında Roman Neustadter'le golü buldu ve 2-1 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki ekip de tehlikeli pozisyonlar yakalasa da rakibinin ağlarını sarsamadı ve mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci maç, 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

    FARKLI YENİLMEZSEK PLAY-OFF'A YÜKSELİRİZ
    Kanarya, Avusturya deplasmanında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi tur için büyük bir avantaj elde etmiş oldu. Sarı-lacivertli ekibimiz Kadıköy'de oynayacağı ikinci maçta her türlü beraberlikte, hatta 1-0 yenilmesi halinde bile turu geçen taraf olacak. 2-1'de maç uzayacak, diğer farklı yenilgilerde ise elenebiliriz. Ekibimiz turu geçerse play-of turuna adını yazdıracak.

    KANARYA'DA 3 EKSİK
    Sarı-lacivertli takımda 3 isim sakatlıkları nedeniyle Sturm Graz deplasmanına getirilmedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Kjaer, Salih ve Van Persie'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı. Sahalar dönmesi 1.5 ay sürecek Fernandao ve gönderilmek istenen Van der Wiel ise UEFA listesine dahil edilmemişti.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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