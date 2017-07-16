 Caicedo trafiği – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    trafiği

    Caicedo trafiği

    El Mundo: Menajeri, Felipe ’yu Türkiye’ye götürmek için Fenerbahçe ile Espanyol arasında mekik dokuyor.

    Forvet listesinde yer alan Felipe Caicedo için İspanyol basınından yeni haber geldi... El Mundo Deportivo gazetesi, Ekvadorlu golcünün menajeri Cornella'nın Espanyol ile Fenerbahçe arasında mekik dokuduğunu iddia etti. Cornella'nın oyuncusunu Türkiye'ye götürmek için şartları zorladığı ifade edildi.

    HEM FORVET HEM KANAT
    Fenerbahçe'nin Espanyol'a henüz resmi bir teklif yapmadığı kaydedilirken, 'nun ise kendisine önerilen ilk ücrete ikna olmadığı dile getirildi. 28 yaşındaki Caicedo geçen sezon La Liga'da 27 maçta 2 gol, 2 asist üretmişti. Tecrübeli futbolcu, forvetin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caicedo trafiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.