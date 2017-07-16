Caicedo trafiği
El Mundo: Menajeri, Felipe Caicedo’yu Türkiye’ye götürmek için Fenerbahçe ile Espanyol arasında mekik dokuyor.
HEM FORVET HEM KANAT
Fenerbahçe'nin Espanyol'a henüz resmi bir teklif yapmadığı kaydedilirken, Caicedo'nun ise kendisine önerilen ilk ücrete ikna olmadığı dile getirildi. 28 yaşındaki Caicedo geçen sezon La Liga'da 27 maçta 2 gol, 2 asist üretmişti. Tecrübeli futbolcu, forvetin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:46
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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