Hazırlıklarını Lozan'da sürdüren Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçını bugün saat 22.00'de Fransa'nın Marsilya takımı ile yapacak.

Alpler Futbol Turnuvası kapsamında oynanan karşılaşmayı D Smart'ın Smart Sport kanalı naklen ekrana getirecek. Düzce'de Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-2 kaybeden Kanarya, İsviçre'de ise Sporting Lizbon'a ise 2-1 mağlup olmuştu. Kanarya, pazartesi günü Athletic Bilbao, çarşamba günü ise Monaco ile oynayacak.