 Bugünkü rakip Marsilya – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bugünkü rakip

    Bugünkü rakip <a href="/index/marsilya?id=2cacfbb0-3403-4beb-9c90-26cdbc5a6c5b" class="" rel="tag">Marsilya</a>

    Hazırlıklarını Lozan'da sürdüren , buradaki ikinci hazırlık maçını bugün saat 22.00'de Fransa'nın takımı ile yapacak.

    Alpler Futbol Turnuvası kapsamında oynanan karşılaşmayı D Smart'ın Smart Sport kanalı naklen ekrana getirecek. Düzce'de Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile oynadığı ilk hazırlık maçını 3-2 kaybeden Kanarya, İsviçre'de ise Sporting Lizbon'a ise 2-1 mağlup olmuştu. Kanarya, pazartesi günü Athletic Bilbao, çarşamba günü ise Monaco ile oynayacak.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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