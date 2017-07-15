 15 Temmuz halk destanıdır! – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    15 Temmuz halk destanıdır!

    15 Temmuz halk destanıdır!

    F.Bahçe hain girişimin 1. yıl dönümünde şehit ve gazi kahramanlarımızı andı. Yapılan açıklamada alçak terör örgütünün, Türk milletinin canı pahasına cesur direnişi tarafından durdurulduğu yazıldı.

    Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden dün çok önemli bir açıklama gerçekleştirildi. 15 Temmuz'un 1. yıl dönümünde şehit ve gazilerimiz anılırken, Türk'ün kahraman ruhunun hain terör örgütünü çökerttiği vurgulandı.

    İşte satırbaşları ile o cümleler...

    -15 Temmuz 2016'da 248 vatandaşımız üzerlerine askeri üniforma giymiş alçak ihanet şebekesi tarafından şehit edilmiştir.
    -Alçak FETÖ örgütü yabancı ülke istihbaratlarının maşasıdır.
    -Dinimize ait kutsal kavramlar bu yapı için sadece amaca ulaşmak için kullanılan bir istismar yoludur.
    -Bu alçaklar tarihte görülmemiş şekilde bir ihanete kalkışmış, milletin namuslarını emanet ettiği milli orduya ait silahları vatandaşlarımıza karşı kullanmıştır.
    -Aziz Türk milletinin, canına kast eden düşmanlara karşı canı pahasına yaptığı cesur direniş, hain kalkışmanın önünde durmuştur.

    SARI-LACİVERT DUVAR
    -Büyük bir gururla söylemek isteriz ki bu alçak yapının tökezlediği ilk olay 3 Temmuz 2011 kumpasına karşılık taraftarının direnişi olmuştur.
    -15 Temmuz kalkışması, Fenerbahçe Başkanının 14 Şubat 2012'de söylediği "Ne şikesi memleket elden gidiyor" ifadesini ne yazık ki haklı çıkarmıştır.
    -15 Temmuz'da tankların önüne yatan, hainlere geçit vermeyen halkımızın direnişi, Fenerbahçe taraftarının FETÖ'ye göstermiş olduğu reaksiyonun izdüşümüdür.
    -15 Temmuz demokrasi için, vatan, millet için, kanla, canla yazılmış bir halk destanıdır. Bu şanlı destanı yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun bir hayat diliyoruz.
    -F.Bahçe demokratik hukuk devletinin yanındadır. Kararlılıkla ifade ederiz ki mevcut demokratik sistemi kesintiye uğratmayı amaçlayan kalkışmalara hiç geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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