15 Temmuz halk destanıdır!
F.Bahçe hain girişimin 1. yıl dönümünde şehit ve gazi kahramanlarımızı andı. Yapılan açıklamada alçak terör örgütünün, Türk milletinin canı pahasına cesur direnişi tarafından durdurulduğu yazıldı.
İşte satırbaşları ile o cümleler...
-15 Temmuz 2016'da 248 vatandaşımız üzerlerine askeri üniforma giymiş alçak ihanet şebekesi tarafından şehit edilmiştir.
-Alçak FETÖ örgütü yabancı ülke istihbaratlarının maşasıdır.
-Dinimize ait kutsal kavramlar bu yapı için sadece amaca ulaşmak için kullanılan bir istismar yoludur.
-Bu alçaklar tarihte görülmemiş şekilde bir ihanete kalkışmış, milletin namuslarını emanet ettiği milli orduya ait silahları vatandaşlarımıza karşı kullanmıştır.
-Aziz Türk milletinin, canına kast eden düşmanlara karşı canı pahasına yaptığı cesur direniş, hain kalkışmanın önünde durmuştur.
SARI-LACİVERT DUVAR
-Büyük bir gururla söylemek isteriz ki bu alçak yapının tökezlediği ilk olay 3 Temmuz 2011 kumpasına karşılık Fenerbahçe taraftarının direnişi olmuştur.
-15 Temmuz kalkışması, Fenerbahçe Başkanının 14 Şubat 2012'de söylediği "Ne şikesi memleket elden gidiyor" ifadesini ne yazık ki haklı çıkarmıştır.
-15 Temmuz'da tankların önüne yatan, hainlere geçit vermeyen halkımızın direnişi, Fenerbahçe taraftarının FETÖ'ye göstermiş olduğu reaksiyonun izdüşümüdür.
-15 Temmuz demokrasi için, vatan, millet için, kanla, canla yazılmış bir halk destanıdır. Bu şanlı destanı yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun bir hayat diliyoruz.
-F.Bahçe demokratik hukuk devletinin yanındadır. Kararlılıkla ifade ederiz ki mevcut demokratik sistemi kesintiye uğratmayı amaçlayan kalkışmalara hiç geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:28
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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