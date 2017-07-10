 Yıldırım’dan Katar’a destek – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yıldırım’dan Katar’a destek

    Yıldırım’dan Katar’a destek
    Körfez ülkelerinin diplomatik ablukaya aldığı Katar'a bir destek de Fenerbahçe Başkanı 'dan geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin fotoğrafının basıldığı Fenerbahçe formasını giyen Yıldırım, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi'yle birlikte poz verdi. Fotoğraf, elçiliğin twitter hesabından paylaşıldı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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