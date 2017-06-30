F.Bahçe'den tarihi imza

Bu sezon Euroleague ve Türkiye liginde zafere ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Doğuş Grubu ile sponsorluk ve birçok noktada işbirliği anlaşmasına vardı. İşbirliği anlaşmasında ilk sözü alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türk sporunda önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Sponsorun önemli olduğunu uzun yıllardır vurguluyoruz. Bu ve bunun gibi sponsorların artmasıyla da Türk sporunda başarının geleceğini belirtmiştim daha önce. Bunu basketbolda gördük. Ülker ile 2006'da başlayan ortaklığımızın ardından gelen başarılardır bunun örneği. Darüşşafaka Doğuş'un da belli noktalara gelmesi, sponsorun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İki büyük camia, iki değer bugün bir araya geliyor. 3 yıl beraberce Türk basketboluna hizmet etmek için anlaşıyorlar. 2006'dan bu yana gelen sürecin devamını sağladıkları ve Türk sporuna katkıda bulundukları için Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum. Doğuş Grubu'nun bundan önceki yıllarda da kadın basketbolunda sponsor anlayışla ve yelken şubemize destekleri vardı. Ferit Bey iyi ki varsınız" açıklamalarında bulundu.



Şahenk: "Aynı heyecanı yaşıyorum"

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, geçmişten bir örnek vererek, "Buraya gelirken aklıma Mithat Paşa Stadı'na gittiğimde stat dışında beklediğim günleri hatırladım" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



"Aynı heyecanı yaşıyorum ve o gün sarı-lacivertli takımın maçını beklerken ne hissediyorsam şimdi çok daha değişik şekilde ve daha fazla hissederek, katkıda bulunmak için huzurlarınızdayız. Böyle bir şansı bize tanıdığı için Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe camiasına destekleri için teşekkür etmeyi bir borç bilirim."



"Hayırlı olmasını diliyorum"

Çok önemli bir imza töreninde olduklarını ifade eden Ferit Şahenk, "Grubumuz ile Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı arasında sponsorluk anlaşması imza töreni bu anlamda çok önemli. Doğuş Grubu olarak toplumsal yaşama gelişim açısından öncülük yapma zorunluluğunu her zaman taşıdık. 'Doğuş'tan iyi bir gelecek' vizyonuyla pek çok alanda projeler geliştirdik. Başta basketbol olmak üzere birçok spor dalında birçok gence daha iyi bir sporcu olmak için topluma katkıda bulunmak, bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak adına destek veriyoruz. Euroleague ile 2 yıllık bir işbirliği gerçekleştirdik. Eurocup'a destekler verdik. 'Oyunda kal' projesi ile 80 binden fazla gencimize spor yapma imkanı sunduk. Türkiye'de baskete artan ilgiyi büyük mutlulukla takip ediyoruz. Bu ilginin arasında takımların kazandığı başarılar ve ülkemizde düzenlenen büyük basketbol organizasyonlarının önemi var. Euroleagu'de Final Four'da oynanan son maçların da milli bir heyecanla tüm Türkiye tarafından izlenmesi toplum olarak ne kadar sahiplendiğinin farkında olduğunu hissettirdi. Fenerbahçe, Avrupa'nın en önemli kupasını kaldırarak kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. Bu vesile ile Obradovic ve takımın kıymetli oyuncularına teşekkür ediyorum. Doğuş Grubu olarak atacağımız imza ile tüm Türkiye'ye bu mutluluğu yaşatan takımımıza biz de destek vermek istiyoruz. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın adı artık Fenerbahçe Doğuş olacaktır. Bu kıymetli işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Obradovic: "Şampiyonluğumuzu korumak için en iyi şekilde oynayacağız"

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise "Bir kere daha yanımdaki insanlar sebebiyle kendimi rahat hissettiğim için, bu salonda olduğum için çok mutluyum. Benim için çok güzel bir yer burası. Özellikle yanımda olan kişilerle. Geldiğim ilk günden beri başkan ve yönetimin bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün çok özel bir gün. Hepimiz Doğuş Grubu'nun büyüklüğünü biliyoruz. Özel olarak Ferit Bey ile çok fazla zaman geçirdik ve Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğini biliyorum. O yüzden de çok mutluyum bu anlaşma yapıldığı için. Biz bir aile olarak çalışıyoruz ve bu Ferit Bey ile daha kolay olacak. Avrupa Şampiyonu olunca herkes size farklı şekilde motive olacaktır. Ancak şampiyonluğumuzu korumak için en iyi şekilde oynayacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım, Ferit Şahenk'e basketbol takımının formasını hediye etti. Fenerbahçeli yönetici Ozan Balaban ise Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın maketini Ferit Şahenk'e hediye etti ve toplu fotoğraf çekiminin ardından işbirliği anlaşması imzalandı.Obradovic;"Kendimi bir kez daha bu salonda çok rahat ve güvende hissediyorum. Benim gerçek yerim burası... Bugün çok özel bir gün ve benim tarafımdan söylenecek bir söz yok. Ferit bey ve Doğuş Grubu'nun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Gelecek sezon için hazır olmalıyız çünkü biz Avrupa şampiyonuyuz, herkes bize karşı ayrı bir motivasyonla oynayacak. Bu yüzden sayın başkan, Ferit bey her şey için teşekkürler. 'Evimize hoşgeldin' diyorum" ifadelerini kullandı.