4. yıldız Lens
Yılda 4 milyon euro talep eden oyuncu, 3.5 milyon euro’ya kadar indi. Sarı-lacivertliler biraz daha indirim beklerken, anlaşmanın yakın olduğu duyuruldu. Sunderland cephesi de fedakarlık yaparsa, F.Bahçe’nin transferdeki 4. yıldızı Lens olacak.
Fenerbahçe, Jeremain Lens transferinde büyük aşama kaydetti. Lens'in yıllık 4 milyon euro'da diretmesi üzerine tıkanan görüşmeler, Hollandalı yıldızın ücretinde damping yapması üzerine yeniden başladı. Lens'in 3.5 milyon euro'ya kadar gerilediği, sarı-lacivertli yönetimin biraz daha indirim istediği, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.
MENAJERİNDEN YARDIM İSTENECEK
Fenerbahçe, Lens'le el sıkıştıktan sonra Sunderland'le de bir kez daha pazarlığa oturacağı ve bu konuda oyuncunun menajeri Kees Vos'tan da yardım isteyeceği belirtildi. Sarı- lacivertli kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sunderland'i 3.5-4 milyon euro'lara razı etmeye çalışan Fenerbahçe, bunu başarırsa Lens'i 4'üncü transfer olarak açıklayacak.
MENAJERİNDEN YARDIM İSTENECEK
Fenerbahçe, Lens'le el sıkıştıktan sonra Sunderland'le de bir kez daha pazarlığa oturacağı ve bu konuda oyuncunun menajeri Kees Vos'tan da yardım isteyeceği belirtildi. Sarı- lacivertli kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sunderland'i 3.5-4 milyon euro'lara razı etmeye çalışan Fenerbahçe, bunu başarırsa Lens'i 4'üncü transfer olarak açıklayacak.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
4. yıldız Lens haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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