 Emenike kampa gidiyor – Fotomaç – 10 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    kampa gidiyor

    Emenike kampa gidiyor
    Sow'un yeniden kiralanmasındaki soru işareti, Fernandao'nun da sakatlık süresinin belirsizliği yüzünden 'ye yine gün doğdu. Beklenen teklifi bir türlü alamayan Nijeryalı oyuncu, sezon başı kapında takımla birlikte Topuk Yaylası'na gidecek. Aykut Kocaman'a kendini kanıtlamaya çalışacak.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike kampa gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.