Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı

Aykut Kocaman eski öğrencisini ısrarla istiyor. Savunma yönü oldukça kuvvetli olan Skubic Slovenya milli takımında da oynuyor.

Skubic'i Konya'ya 100 bin euro bonservis bedeliyle Slovenya'nın Domzale takımından getiren Aykut Kocaman, sağ bek arayışlarındaki Fenerbahçe yönetimine de eski öğrencisinin ismini verdi.

UEFA'yla yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe yönetimi bonservissiz olarak Mehmet Ekici'yi transfer ettikten sonra Fransız yıldız Valbuena'yla da 1.5 milyon euro gibi uygun bir fiyata el sıkışmıştı.

Aykut Kocaman'ın Konyaspor yönetimiyle iyi ilişkiler içinde olması bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, yeşil-beyazlılarla 2018'de kontratı sona erecek Skubic'in sözleşmesinde 1.7 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. (A Spor)