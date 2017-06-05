 Bir ön libero daha mı? – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Bir ön libero daha mı?

    Bir ön libero daha mı?

    Ön libero enflasyonunun yaşandığı 'ye bu mevki için bir isim yazdılar.

    Football 365 Afrique'da çıkan haberde, sarı-lacivertlilerin 'lı için F.Bahçe ile Marsilya'nın kapıştığını yazdı. Sırasıyla Bastia, Arsenal, Barcelona ve Rubin Kazan formaları giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 49 kez milli takım forması giydi. Bu sezon 16 lig maçında oynayabilen ve 2 asiste imza atan Song, Charlton ve West Ham'ın da kiralık olarak formalarını giymişti.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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