 Hasan Ali yol ayrımında – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Hasan Ali yol ayrımında

    Hasan Ali yol ayrımında

    Sözleşmesi biten ve yönetimden düşük bir teklif alan milli sol bek, her an rotayı başka bir takıma kırabilir

    , büyük ihtimalle Fenerbahçe ile yolları ayıracak. Yönetimin sözleşmesini uzatmak için çok düşük bir ücret teklif ettiği öğrenilen milli futbolcunun ayrılma kararı alabileceği belirtildi. Yurt içinden ve dışından birçok takımdan teklif alan Hasan Ali'nin takımda kalmayı istediği ancak yönetimin sunduğu rakımı kabul etmesinin imkansız olduğu bildirildi. Bu arada başkan Aziz Yıldırım'ın, sözleşmesi biten oyunculardan Volkan Demirel'le bir görüşme yapıp, "Merak etme, senin işini halledeceğiz" dediği bildirildi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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