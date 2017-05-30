Transferi ölü noktada!
Valbuena için haberler olumsuza döndü. L’Equipe muhabiri, ‘Transferi ölü noktada’ tweet’i attı. RMC “Kriz var” diye yazdı.
'F.BAHÇE AĞIRDAN ALIYOR'
L'Equipe'in Lyon muhabiri Nabil Djellit, "Valbuena'nın F.Bahçe'ye transferi şu anda ölü noktada" tweet'i attı. Djellit, sarı-lacivertlilerin Valbuena için şimdiye kadar menajerler aracılığıyla temaslar kurduğunu ama resmi hiçbir hamlenin olmadığını iddia etti. RMC Sport'ta çıkan haberde ise F.Bahçe'nin işi ağırdan aldığını, kriz çıkabileceği ifade edildi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:15
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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