 Transferi ölü noktada! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Transferi ölü noktada!

    Transferi ölü noktada!

    için haberler olumsuza döndü. L’Equipe muhabiri, ‘Transferi ölü noktada’ tweet’i attı. RMC “Kriz var” diye yazdı.

    F.Bahçe'nin yıllık 3 milyon euro karşılığında 3 sezonluğuna anlaşmaya vardığı ileri sürülen Mathieu Valbuena ile ilgili haberler birden bire yön değiştirdi. France Football, "Yeni aşamaya geçilemedi" diye yazıp oyuncunun kendisine başka kulüp arayacağını duyurmuştu. Diğer yayın organları da gelişmeleri olumsuz görmeye başladı.

    'F.BAHÇE AĞIRDAN ALIYOR'
    L'Equipe'in Lyon muhabiri Nabil Djellit, "Valbuena'nın F.Bahçe'ye transferi şu anda ölü noktada" tweet'i attı. Djellit, sarı-lacivertlilerin için şimdiye kadar menajerler aracılığıyla temaslar kurduğunu ama resmi hiçbir hamlenin olmadığını iddia etti. RMC Sport'ta çıkan haberde ise F.Bahçe'nin işi ağırdan aldığını, kriz çıkabileceği ifade edildi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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