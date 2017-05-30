 Roberto Carlos Avustralya’ya – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Avustralya’ya

    Roberto Carlos Avustralya’ya
    F.Bahçe'nin eski oyuncusu kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Brezilyalı teknik adam, South Melboune 1. Lig vizesi alırsa bu takımı çalıştıracağını açıkladı. Avustralya'da lig 10 takım üzerinden oynanıyor. Lig 12 takıma çıkarılırsa biri South Melbourne olacak.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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