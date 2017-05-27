 Şampiyon anıtına F.Bahçe bayrağı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Şampiyon anıtına F.Bahçe bayrağı

    Şampiyon anıtına F.Bahçe bayrağı
    Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague şampiyonluğunu kazanması üzerine, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Şampiyonlar Anıtı'na Fenerbahçe Bayrağı çekildi. Fenerbahçe Fatih Şube ve Beylikdüzü Bölge Sorumluluğu organizasyonu ile düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ve bir grup taraftar katıldı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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