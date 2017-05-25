 Trabzonspor startı verildi – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Trabzonspor startı verildi

    Trabzonspor startı verildi
    F.Bahçe, ligde cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Advocaat yönetiminde Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmanda Gençlerbirliği önünde forma giyenler rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular çift kale maç oynadı. Ozan ile Şener koşulara başladı. Mehmet Topal'ın tedavisi sürüyor.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
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