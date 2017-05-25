Güçlenirsen hala en iyisin!

Dick Advocaat'tan Hollanda Milli Takımı'na almadığı Van Persie'ye teselli geldi. Tecrübeli hocanın, vatandaşına, "Sen fiziksel olarak güçlü durumdayken hala dünyanın en iyi golcülerinden birisin. Eski seviyene çıkarsan seni kadroya dahil ederim" dediği bildirildi. G.Birliği'ne 2 gol atan Robin bu sözler üzerine hırs yaptı.