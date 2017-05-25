Devler geliyor!

Fenerbahçe Basketbol Takımı, gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Yeni yıldızlar için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Olympiakos’tan Printezis, Bamberg’ten Melli, Daçka’dan Wanamaker’ı renklerine bağlamayı planlıyor.

Türkiye'ye Avrupa Ligi Şampiyonluğu'nu getiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezonun kadrosu için de düğmeye bastı. Avrupa'nın en iyisi olmayı başaran sarı-lacivertliler, şimdi de lig şampiyonluğu için mücadelesini sürdürürken, yönetim ise kadroya yeni yıldızlar katmayı planlıyor. Başantrenör Obradoviç'in raporu doğrultusunda çalışan Fenerbahçe, birçok kulübün transfer listesinde yer alan isimlere kanca attı.



3'Ü BİR ARADA!

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan Olympiakos'tan Georgios Printezis, Bamberg'ten Nicolo Melli ve Darüşşafaka'dan Wanamaker ile temasa geçtiği ve yerel liglerde sezonların tamamlanmasıyla işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.