A Milli Satranç Takımı, yurda döndü

Büyükustalar Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan'dan oluşan milli takım için Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ve TSF Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla karşılama töreni düzenlendi.

Alkışlarla karşılanan sporculara Tulay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçek verildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan başkan Tulay, ay-yıldızlı ekibin elde ettiği başarının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türk satrancı, tarihi bir başarı elde etti. Dünya Şampiyonası'nda 5. olduk. Bu, çok önemli bir başarı. Daha önceki yıllarda bu başarıları elde edemiyorduk. İlk defa davet edilerek katıldığımız bir Dünya Takımlar Şampiyonası'nda 5. olmamız bizim için çok değerli. Sporcularımız, camiamıza çifte bayram yaşattı. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Dünyanın en güçlü 10 takımı arasında 5. olduk. Sporcularımız, 3 ile 5 arasında gidip geldi. Hiç aşağılarda yer almadık. Bu da son derece önemliydi. Kafilemiz, son derece yorgun ama mutlu."







BÜYÜKUSTALARIN GÖRÜŞLERİ

Milli takımın en deneyimli ismi büyükusta Dragan Solak, gelecek yıllarda madalya için mücadele edeceklerini söyledi.

Dragan, şampiyonadaki en güçlü takımlara mağlup olmadıklarını belirterek, "Turnuva, bizim adımıza çok iyi geçti. Daha önce de güçlü takımlarla berabere kalıyorduk veya onları yeniyorduk ama bu sürpriz olarak değerlendiriliyordu. Bütün turnuva boyunca favorilere karşı çok iyi oynadık. En güçlü takımlara mağlup olmadık. Bundan sonra artık ilerideki turnuvalarda birkaç şeyi düzelterek madalya için mücadele edeceğiz. Artık bizi, favori olarak değil ama güçlü bir takım olarak görüyorlar." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin en genç büyükustası olan Batuhan Daştan ise elde ettikleri başarıdan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Güzel bir turnuva geçirdik. Milli takım olarak ülkemizi çok güzel temsil ettik. Turnuvaya çok iyi başladık. Bu beklenmiyordu ama bu potansiyelimiz vardı. Genç bir takımız ve en az rakiplerimiz kadar iyi oynuyorduk. Son ana kadar ilk 3 için mücadele ettik ancak olmadı. Beşinci olduk ama mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.