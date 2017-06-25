 Timsah’ın inadı inat – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Timsah’ın inadı inat

    Timsah’ın inadı inat

    Yeşil-beyazlılar uzun süredir temas halinde olduğu Baysse için tüm şartları zorluyor. Malaga da bu Antalyaspor transferde devreye girerken, yönetim daha fazla para önerip, Fransız stoperi ikna etmeye çalışıyor.

    Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan , 2017-18 öncesi işi sıkı tutuyor. Teknik direktörlüğe Le Guen'i getiren yeşil-beyazlılar, transferde de görüşme halinde olduğu isimlere imza attırmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Nice'in stoperi ile temasta olan Bursaspor, bu futbolcuyla anlaşmak için tüm şartları zorluyor. Fransız ekibiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperin transferinde Malaga da devreye girerken, yeşil-beyazlı yönetim fazla para önerip, tecrübeli stoperi ikna etmeye çalışıyor. Malaga'nın tesislerini gezen Baysse, Bursaspor'un yüksek teklifi nedeniyle henüz karar veremezken, İspanyol ekibi de rest çekti. Fransız futbolcuya yarına kadar süre veren Malagalı idareciler, aksi halde transferi askıya alacağını söyledi. Yeşil-beyazlıların elini güçlendiren bu gelişmenin ardından yöneticiler de Baysse ile temaslarını hızlandırdı. Le Guen'in de onay verdiği vatandaşının gelecek hafta Bursaspor'a imza atabileceği vurgulandı.

    BURSA'DA MUTLU SON
    Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, kadrosundaki isimlerin de sözleşmelerini yenilemeye başladı. Son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile masaya oturan yeşil-beyazlılar, bu oyuncunun 2020'de bitecek mukavelesini 2022'ye kadar uzattı. Yıllık ücretinde de iyileştirme yapılan 20 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 29 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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