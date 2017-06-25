Timsah’ın inadı inat
Yeşil-beyazlılar uzun süredir temas halinde olduğu Baysse için tüm şartları zorluyor. Malaga da bu Antalyaspor transferde devreye girerken, yönetim daha fazla para önerip, Fransız stoperi ikna etmeye çalışıyor.
BURSA'DA MUTLU SON
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, kadrosundaki isimlerin de sözleşmelerini yenilemeye başladı. Son olarak Kubilay Kanatsızkuş ile masaya oturan yeşil-beyazlılar, bu oyuncunun 2020'de bitecek mukavelesini 2022'ye kadar uzattı. Yıllık ücretinde de iyileştirme yapılan 20 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 29 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:16
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Timsah’ın inadı inat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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