 PFDK’nın affı yok – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    PFDK’nın affı yok

    PFDK’nın affı yok

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yine ceza yağdırdı. İşte kurulun dün aldığı kararlar: Demir Grup Sivasspor (9 bin TL), Kayserispor (15 bin TL), Alanyaspor (Kuzey Kale Arkası E Blok bloke), Yeni Malatyaspor (Batı Alt D bloke), Altınordu (4 bin 500 TL), Erzurumsporlu Mert Nobre (2 maç), Eskişehirsporlu Erkan Zengin (3 maç), Ümraniyesporlu Mehmet Seyfettin (1 maç).

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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