PFDK’nın affı yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yine ceza yağdırdı. İşte kurulun dün aldığı kararlar: Demir Grup Sivasspor (9 bin TL), Kayserispor (15 bin TL), Alanyaspor (Kuzey Kale Arkası E Blok bloke), Yeni Malatyaspor (Batı Alt D bloke), Altınordu (4 bin 500 TL), Erzurumsporlu Mert Nobre (2 maç), Eskişehirsporlu Erkan Zengin (3 maç), Ümraniyesporlu Mehmet Seyfettin (1 maç).