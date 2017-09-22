PFDK’nın affı yok
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yine ceza yağdırdı. İşte kurulun dün aldığı kararlar: Demir Grup Sivasspor (9 bin TL), Kayserispor (15 bin TL), Alanyaspor (Kuzey Kale Arkası E Blok bloke), Yeni Malatyaspor (Batı Alt D bloke), Altınordu (4 bin 500 TL), Erzurumsporlu Mert Nobre (2 maç), Eskişehirsporlu Erkan Zengin (3 maç), Ümraniyesporlu Mehmet Seyfettin (1 maç).
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:00
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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