İNGİLİZ DEVİ CENK TOSUN İÇİN GELİYOR
Ada basını, sezona çok kötü başlayan C.Palace’ın ara transferde ilk hedefinin Cenk Tosun olduğunu yazdı
Premier Lig ekibi Crystal Palace transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Cenk Tosun için atağa kalkmış fakat Beşiktaş gelen teklifi kabul etmemişti.
İLK OPSİYON
İngiliz basını, sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 7 maçta da gol atma başarısı gösteremeyen Crystal Palace'ın devre arasında Cenk için yeniden harekete geçeceğini yazdı. Gazeteler, Palace'ın transferde ilk opsiyonunun Türk yıldız olduğunu ve önemli bir bütçe ayrıldığını duyurdu.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:01
-
"KOCAMAN'IN YENİ ALEX'İ!"
Toplam 7
Yorum
Servo Yanlız dikkat edin Valbuena Alex benzemez çünkü Alex efendi bir insandı zaten Yan Pas Geti Pas Aykut krediside yok taraftarda o yüzden
-
TÜRKİYE'NİN GURURU
Toplam 1
Yorum
kaleci.com U17 Ts altyapı kalecisi Arda,Fb altyapı Bugra aynı yetenekte cıkış yapıyor maşallah kaleci konumunda şanslıyız,
-
LENS'İN DURUMU TÖRE'YE BAĞLI
Toplam 3
Yorum
Beynin yanmış Fb'nin en iyisi hee.Düşün o zaman FB ne kadar büyük ne kadar iyi topçuları var!?Demekki hakemler de olmasa maç kazanabileceğinizde yok. :)
İNGİLİZ DEVİ CENK TOSUN İÇİN GELİYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.