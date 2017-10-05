 İNGİLİZ DEVİ CENK TOSUN İÇİN GELİYOR – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    İNGİLİZ DEVİ CENK TOSUN İÇİN GELİYOR

    İNGİLİZ DEVİ CENK TOSUN İÇİN GELİYOR

    Ada basını, sezona çok kötü başlayan C.Palace’ın ara transferde ilk hedefinin Cenk Tosun olduğunu yazdı

    Premier Lig ekibi Crystal Palace transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Cenk Tosun için atağa kalkmış fakat Beşiktaş gelen teklifi kabul etmemişti.

    İLK OPSİYON
    İngiliz basını, sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 7 maçta da gol atma başarısı gösteremeyen Crystal Palace'ın devre arasında Cenk için yeniden harekete geçeceğini yazdı. Gazeteler, Palace'ın transferde ilk opsiyonunun Türk yıldız olduğunu ve önemli bir bütçe ayrıldığını duyurdu.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:01
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