Çebi beraberinde Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftar Derneği Başkanı Tarkan Adik ve yönetim kurulu üyeleri ile İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Park Sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu'nun Kestaneci Mahallesi'nde bulunan mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

Çebi ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Karakurdu ile Beşiktaş'ta futbol şubesinde görev yaptığı süre içerisinde birlikte maçlara gidip geldiklerini ifade etti.

Karakurdu için, "Vatan ve millet sevdalısı bir evlattı" diyen Çebi, "Allah rahmet eylesin. O gün devre arasında birbirimiz ile şakalaştık. Bana, 'Çay getireyim mi başkanım?' dedi. Yok, 'Ben sana getireyim, sen yorgunsun' dedim. Öyle bir çay muhabbetimiz oldu. Maç bittikten sonra da bu elim olay yaşandı. Şehitlerimiz bizler için kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.





Liglerin başlamasına az bir süre kaldığını ve oyuncularının moral motivasyonunun iyi olduğunu anlatan Çebi, şöyle konuştu:

"Bu sene değerli futbolcular takıma katıldı. Eskiler zaten muhteşemdi. İki senedir şampiyon oldular. Onlar bunu kupayla ispatladılar. Gelen çocuklarımızla hedefimiz şampiyon olmak. Zor bir sezon geçireceğiz. Bütün takımlar iyi gibi. Konya'nın muhteşem futbolunu seyrettik ve takdir ediyoruz. Ama Konya seyircisinin içerisindeki o ucube insanları da kınıyoruz. Onlar Beşiktaş'a zarar verme adına bunları yapıyorlar. Birileri tarafından provoke ediliyorlar. Bunları da biliyoruz. Sonuç itibariyle gerçekleri değiştiremeyecekler."