Fikret Orman'a şok!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lens'in imza töreninde yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fikret Orman, Atiker Konyaspor ile oynadıkları Süper Kupa mücadelesi sırasında ve özellikle sonrasında yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya verdiği cevapta Beşiktaş taraftarının suçu bulunmadığını ifade etmiş ve "Eğer bir ceza verilir ve Beşiktaş da bu cezaya dahil edilirse dünyayı ayağa kaldırırım" demişti.
TFF'nin yaptığı açıklama: ''BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''
İşte Orman'ın PFDK'ya sevkine neden olan o sözler:
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
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