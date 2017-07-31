Beşiktaş'tan resmi açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başkanımız Sayın Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş'e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda milli takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur. Bu teklifle ilgili hem başkanımız hem de teknik direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan milli takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur." ifadeleri yer aldı.



Şenol Güneş'in adının milli takım için geçmesinin gurur verici bir durum olduğunun aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören arasında bugün başkanımız Sayın Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde de bu ortak karar tekrar ifade edilmiş, bu onurlu görev için yapılan bu kıymetli teklife teşekkür edilmiştir. Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir."