Zouma çok zor
Marcelo'nun ayrılışı sonrası Pepe'ye alternatif arayan Beşiktaş, Chelsea'li Kurt Zouma'ya yönelmişti. Fransız basınındaki son gelişmelere göre ise bu transferin çok zor olduğu belirtildi. Maviler'in, 22 yaşındaki oyuncuya talip olan Stoke City'ye kiralama konusunda 'evet' dediği, Zouma'nın bugün Stoke'a imza atacağı iddia edildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Zouma çok zor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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