 Zouma çok zor – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Zouma çok zor

    Zouma çok zor
    Marcelo'nun ayrılışı sonrası Pepe'ye alternatif arayan Beşiktaş, Chelsea'li 'ya yönelmişti. Fransız basınındaki son gelişmelere göre ise bu transferin çok zor olduğu belirtildi. Maviler'in, 22 yaşındaki oyuncuya talip olan Stoke City'ye kiralama konusunda 'evet' dediği, Zouma'nın bugün Stoke'a imza atacağı iddia edildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:13
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