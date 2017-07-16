Sürpriz aday Vietto

Beşiktaş’ta Babacar, Costa ve Aboubakar’ın ardından forvet listesine 23 yaşındaki Luciano Vietto da eklendi.

Siyah-beyazlılarda santrfor adaylarına her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Khouma Babacar için 12 milyon euro'ların telaffuz edildiği, Diego Costa için imkansız rakamların konuşulduğu, Vincent Aboubakar'ın Porto'da iyice yer yapmaya başladığı ortamda Beşiktaş'ın forvet arayışları iyice hızlandı.



Listeye her gün yeni bir isim girip çıkarken sürpriz bir iddia geldi. İngiliz Sky Sports, Southampton'ın Atletico Madrid'in geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan oyuncusu Luciano Vietto'yu istediğini duyurdu. Haberin detayında ise, İngiliz ekibinin en büyük rakibinin elinde Şampiyonlar Ligi silahı olan Beşiktaş olduğunu iddia etti.