 Osvaldo harekatı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    harekatı

    Osvaldo harekatı

    Brezilya basını, siyah-beyazlıların Mayıs 2017’de Fluminense’den Recife’ye kiralanan hem kanat hem de santrfor oynayabilen içi gözlemcilerini gönderdiğini yazdı.

    Beşiktaş'la ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlıların transfer çalışmaları kapsamında forvet arayışları devam ederken, Brezilya'da flaş bir iddia gündeme geldi. Brezilya'dan UOL Esporte'nin haberine göre Beşiktaş'ın, Brezilya kulüplerinden Recife'de forma giyen 30 yaşındaki Osvaldo ile ilgilendiğini ve bu futbolcuyu izlemek için gözlemci gönderdiği, yakın zamanda da resmi teklifi kulübe iletecekleri öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Recife yetkililerinden de açıklama geldi. Recife kulübü yöneticileri 'nun transferiyle ilgili soruya, "Evet, Türkiye'den Beşiktaş'ın bir ilgisi var ama henüz bize gelen resmi bir teklif olmadı. Fakat ilgilendiklerini biliyoruz" ifadelerini kullandılar.

    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
    Öte yandan Osvaldo'nun Recife'nin bu hafta Botafogo ile oynanacak olan müsabakada forma giyememe ihtimali söz konusu. Brezilya basınından gelen haberlere göre 30 yaşındaki yıldızın sakatlandığı iddia edilirken, yönetim tarafından ulaştırılan bilgilerde ise transfer görüşmeleri nedeniyle Osvaldo'nun kadroya alınmama ihtimalinin olduğu kaydedildi. Mayıs 2017'de Fluminense'den kiralanan Osvaldo her iki kanatta ve forvet mevkiinde forma giyebiliyor. Bu sezon Sport Recife'de 13 maça çıkan Osvaldo 3 gol kaydetti. Şu anda elinde kanat alternatifi olarak Quaresma, Babel ve Aras olan Beşiktaş'ın bu bölgeye bir transfer yapmayı planladığı biliniyor.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:45
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