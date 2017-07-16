Osvaldo harekatı
Brezilya basını, siyah-beyazlıların Mayıs 2017’de Fluminense’den Recife’ye kiralanan hem kanat hem de santrfor oynayabilen Osvaldo içi gözlemcilerini gönderdiğini yazdı.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Öte yandan Osvaldo'nun Recife'nin bu hafta Botafogo ile oynanacak olan müsabakada forma giyememe ihtimali söz konusu. Brezilya basınından gelen haberlere göre 30 yaşındaki yıldızın sakatlandığı iddia edilirken, yönetim tarafından ulaştırılan bilgilerde ise transfer görüşmeleri nedeniyle Osvaldo'nun kadroya alınmama ihtimalinin olduğu kaydedildi. Mayıs 2017'de Fluminense'den kiralanan Osvaldo her iki kanatta ve forvet mevkiinde forma giyebiliyor. Bu sezon Sport Recife'de 13 maça çıkan Osvaldo 3 gol kaydetti. Şu anda elinde kanat alternatifi olarak Quaresma, Babel ve Aras olan Beşiktaş'ın bu bölgeye bir transfer yapmayı planladığı biliniyor.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:45
-
Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
-
Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
-
''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
Osvaldo harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.