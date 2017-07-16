Başkan’dan üçlü veto

Teknik direktör Şenol Güneş ile Başkan Fikret Orman transfer konusunda anlaşamadı.

Şenol Güneş yakından tanıdığı oyuncular Burak Yılmaz, Volkan Şen ve Yusuf Erdoğan için ayrı ayrı "İşimize yarar, hepsini yakından tanıyorum" derken, Başkan Orman'ın ise üç oyuncuyu da "Beşiktaş'ın formasını giyecek ağırlıkları yok" diye veto ettiği iddia edildi.