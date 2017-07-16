 Başkan’dan üçlü veto – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Başkan’dan üçlü veto

    Başkan’dan üçlü veto

    Teknik direktör Şenol Güneş ile Başkan Fikret Orman transfer konusunda anlaşamadı.

    Şenol Güneş yakından tanıdığı oyuncular Burak Yılmaz, Volkan Şen ve Yusuf Erdoğan için ayrı ayrı "İşimize yarar, hepsini yakından tanıyorum" derken, Başkan Orman'ın ise üç oyuncuyu da "Beşiktaş'ın formasını giyecek ağırlıkları yok" diye veto ettiği iddia edildi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:52
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