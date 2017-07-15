 Kartallar Çin yolcusu – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kartallar Çin yolcusu

    Kartallar Çin yolcusu
    , yeni sezon hazırlıklarının bir bölümünü Çin'de gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, Çin'de yapacağı çalışmalar için 18 Temmuz Salı günü bu ülkeye gidecek. Beşiktaş, Çin'deki temasları kapsamında 19 Temmuz Çarşamba günü Zhuhai kentinde, Schalke 04 takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş kafilesi, Shangai ve Guangzhou şehirlerini de ziyaret edecek.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartallar Çin yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.