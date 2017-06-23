 Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Beşiktaş'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması

    Beşiktaş, 'in Wolfsburg'a transferinden olan alacağına ilişkin açıklamada bulundu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri incelemeye devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımlar belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:26
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