Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından asılan bayrakların sökülmek istenmesi gerginlik yaşattı.
"Biz de timsah heykelini istemiyoruz"
Bayrakların asıldığı caddede toplanan Gemlik Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, bayrakların indirilmemesini istedi. Bir taraftarın "O zaman biz de timsah heykelinin kalkması için dilekçe vereceğiz" sözleri çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Taraftarların yoğun tepkilerinin ardından itfaiye ve belediye ekipleri bayrakları indirmeden ilçe merkezinden ayrıldı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:11
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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