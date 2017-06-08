 Mitrovic için teklif yapıldı! – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    için teklif yapıldı!

    Mitrovic için teklif yapıldı!
    Aboubakar transferinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ilk hedef . Tosic'in tavsiyesi ve aracılığı ile N. United'ın yerine golcü aradığı Sırp santrforla temas kuruldu. İngiliz Shieldes Gazette, ilk görüşmelerin yapıldığını, N. United'ın 14 milyon sterlin'e aldığı 22 yaşındaki golcüyü 10 milyon sterlin'e bırakmaya razı olduğunu ama Türklerin bu transfer için 2 yıllık kiralama düşündüğünü iddia etti.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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