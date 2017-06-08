 Caner geldi Rhodolfo gitti – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Caner geldi Rhodolfo gitti

    Caner geldi Rhodolfo gitti

    Beşiktaş, ’i bonservisiyle aldıklarını KAP’a bildirirken, Rhodolfo için de Flamengo’yla görüşmelere başladıklarını duyurdu

    Siyah-beyazlılar yeni sezonun ilk transferini yaparken, kadrodan ilk oyuncusunu da gönderdi. Beşiktaş, Caner Erkin için İnter kulübüyle anlaşmaya varıldığını, Luiz Rhodolfo için ise Flamengo kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İnter kulübüne 750 bin euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir."

    Beşiktaş kulübü Rhodolfo için de, "Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Rhodolfo, 2014'de Beşiktaş'a 3 milyon 300 bin euro'luk bedelle Gremio'dan transfer olurken; Flamengo'ya 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle satılacağı öğrenildi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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