Caner geldi Rhodolfo gitti
Beşiktaş, Caner Erkin’i bonservisiyle aldıklarını KAP’a bildirirken, Rhodolfo için de Flamengo’yla görüşmelere başladıklarını duyurdu
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Caner Erkin ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İnter kulübüne 750 bin euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir."
Beşiktaş kulübü Rhodolfo için de, "Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı. Rhodolfo, 2014'de Beşiktaş'a 3 milyon 300 bin euro'luk bedelle Gremio'dan transfer olurken; Flamengo'ya 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle satılacağı öğrenildi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
-
Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
Caner geldi Rhodolfo gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.