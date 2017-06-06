 Kartal’da yeni Metin-Ali-Feyyaz – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Kartal’da yeni Metin-Ali-Feyyaz

    Kartal’da yeni Metin-Ali-Feyyaz
    'ın bu sezon en skorer isimleri olan Cenk, Aboubakar ve Talisca üçlüsü taraftarlar arasında yeni Metin-Ali-Feyyaz olarak değerlendirilmeye başladı. 27 yıl önce Gordon Milne'in efsane haline getirdiği Metin (13), Ali (17), Feyyaz (28) üçlüsü toplam 58 gole imza atmıştı. Bu sezon ise CAV üçlüsünden Cenk 19, Anderson Talisca 13, Vincent Aboubakar ise 12 golle sezonu tamamladı.
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:52
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