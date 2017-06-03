Oğuzhan gidebilir, tek şartla!

Yönetici Metin Albayrak, gitmek isteyenler için, evinin balkonuna şampiyonluk bayrağını asan Oğuzhan Özyakup'u örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "Oldu da Oğuzhan'a 15-20 milyon euro'luk büyük teklif geldi diyelim. Zaten bu rakamları Avrupa'nın büyük takımları verebiliyor. Bu durumda hem kulübün menfaati hem Oğuzhan'ın önünü açma anlamında düşünürüz. Çünkü Oğuzhan bugün genç ama tecrübeli, ayrıca takım kaptanı ve çok sevdiğimiz bir oyuncumuz. Bu işi yönetmek de bizim işimiz."