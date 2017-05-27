Gaziantep’e tam kadro

Kartal, yarın deplasmanda oynanacak mücadelede Gaziantepspor'u mağlup ederse bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldıracak. Teknik direktör Şenol Güneş, Güneydoğu ekibiyle oynanacak mücadeleye tam kadro gideceklerini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcının talimatıyla forma giyen, giymeyen herkes Gaziantep'e gelecek. Böylece olası şampiyonluk fotoğrafında herkes yerini alacak.