 Gaziantep’e tam kadro – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Gaziantep’e tam kadro

    Gaziantep’e tam kadro
    Kartal, yarın deplasmanda oynanacak mücadelede Gaziantepspor'u mağlup ederse bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldıracak. Teknik direktör Şenol Güneş, Güneydoğu ekibiyle oynanacak mücadeleye tam kadro gideceklerini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcının talimatıyla forma giyen, giymeyen herkes Gaziantep'e gelecek. Böylece olası şampiyonluk fotoğrafında herkes yerini alacak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantep’e tam kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.