 Teklif yağıyor – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Teklif yağıyor

    Teklif yağıyor
    Üç sezondur Türkiye'yi Avrupa kupalarında başarıyla temsil eden 'ta hemen her oyuncuya teklif olduğu belirtiliyor. En yüksek teklif Lazio'dan 9.5 milyon euro ile Oğuzhan için gelirken, Sunderland'ın Tolgay için 4.5 milyon euro, Hamburg'un Gökhan Töre için 3.5 milyon euro, Sampdoria'nın Necip, Cagliari'nin ise Gökhan İnler için 2 milyon euro önerdiği ifade edildi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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