Teklif yağıyor
Üç sezondur Türkiye'yi Avrupa kupalarında başarıyla temsil eden Beşiktaş'ta hemen her oyuncuya teklif olduğu belirtiliyor. En yüksek teklif Lazio'dan 9.5 milyon euro ile Oğuzhan için gelirken, Sunderland'ın Tolgay için 4.5 milyon euro, Hamburg'un Gökhan Töre için 3.5 milyon euro, Sampdoria'nın Necip, Cagliari'nin ise Gökhan İnler için 2 milyon euro önerdiği ifade edildi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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