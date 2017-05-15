 Siyah kapşonlu ile gidecekler – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Siyah kapşonlu ile gidecekler

    Siyah kapşonlu ile gidecekler
    Siyah-beyazlı taraftarlar, 6 yıl aradan sonra Bursa deplasmanında takımını destekleyecek. Çarşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önemliii! Bursa deplasmanında simsiyah kapşonlu giyiyoruz. Kapşonlu giymeyenler siyah şapka takacaktır" diyerek maça geleceklerin siyah giymelerini istedi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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