Siyah kapşonlu ile gidecekler
Siyah-beyazlı taraftarlar, 6 yıl aradan sonra Bursa deplasmanında takımını destekleyecek. Çarşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önemliii! Bursa deplasmanında simsiyah kapşonlu giyiyoruz. Kapşonlu giymeyenler siyah şapka takacaktır" diyerek maça geleceklerin siyah giymelerini istedi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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