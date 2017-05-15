Mali kongre haftaya
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı dün çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 21 Mayıs Pazar gününe ertelendi. Akatlar'da pazar günü 10.30'da yapılacak mali kongrede yönetimin 2016 yılı faaliyetleri mali ve idari açıdan ibraya sunulacak.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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