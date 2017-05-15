 Mali kongre haftaya – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Mali kongre haftaya

    Mali kongre haftaya
    Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı dün çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 21 Mayıs Pazar gününe ertelendi. Akatlar'da pazar günü 10.30'da yapılacak mali kongrede yönetimin 2016 yılı faaliyetleri mali ve idari açıdan ibraya sunulacak.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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