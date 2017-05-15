Kale artık kapansın
Beşiktaş son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzon, Adana, Başakşehir ve F.Bahçe'den toplam 9 gol yedi. Şenol Güneş, Fabri ve defansa artık hata istemediğini söyledi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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