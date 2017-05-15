 Kale artık kapansın – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kale artık kapansın

    Kale artık kapansın
    son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzon, Adana, Başakşehir ve F.Bahçe'den toplam 9 gol yedi. Şenol Güneş, Fabri ve defansa artık hata istemediğini söyledi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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