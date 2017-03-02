''F.Bahçe'nin parası bana yetmez!''
Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynayacağını belirten Portekizli yıldız “Beni hiç kimse para ile satın alamaz. Hele Fenerbahçe asla!..” dedi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece ortaya koyduğu futboluyla değil, yaptığı açıklamalarla da gündem yaratmaya devam ediyor. Bu sezon forma giydiği 32 resmi maçta 5 gol atan, 12 de asist yapan tecrübeli oyuncu; takımının hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yakaladığı başarının mimarlarından biri oldu. Quaresma, Beşiktaş kulübünün bu ay çıkardığı derginin de kapağı oldu.
Beşiktaş dergisi, Quaresma için "Şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Beşiktaşımız'ın dinamosu o. Futbolun sadece futbol olduğu ve zevk için oynandığı çağlardan Beşiktaşımız'a miras kalan bir spor nimeti. Onun için 'futbol mitolojisinin gizemli ilahlarından biridir' desek yeridir. Beşiktaş ona, o Beşiktaş'a sahip olduğu için çok şanslı; biz Beşiktaşlılar da bu yaşayan efsaneyi, Ricardo Quaresma'yı kanlı canlı seyrettiğimiz için futbol tanrılarına her hafta şükrediyoruz!" derken, Quaresma ise gündem yaratacak açıklamalarda bulundu:
-Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla!
-En iyi biz oynuyoruz, bunu Türkiye'deki herkes görüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız.
-Sol ayağıma çok güvenmiyorum. Rabona yapmamın sebebi bu. Herkes estetik göründüğü için öyle vurduğumu sanıyor ama doğrusu sağ ayağımla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruşu yapıyorum.
-Önceleri serbest vuruşlarda bu kadar etkili değildim. Ölü topları doğru ve etkili kullanarak bir maçın kaderiyle oynayabilir, üç puanı evinize götürebilirsiniz. Bu yüzden her daim özel çalışmalar yapıyorum. Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalışmaya devam ederim.
NE KADAR SEVİLDİĞİNİ HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ
Portekiz'de günün konusu, Quaresma'nın, Ronaldo gibi çok çalışkan olmadığı için şu anda Real Madrid veya Barcelona'da değil de Türkiye'de oynadığı yönünde. Portekiz'den Radio Rennasança, Q7'nin durumunu masaya yatırırken konuya bir süre Beşiktaş'ta kiralık oynayan Bebe de dahil oldu. Bebe yaklaşık 1 saat boyunca Q7'nin masaya yatırıldığı programda, "Ricardo'nun İstanbul'da ne kadar sevildiğini biliyor musunuz? Bence hayal bile edemezsiniz. O çalışkan olsa belki İstanbul'da oynamazdı ama bu kadar mutlu olur muydu bilemiyorum" diye konuştu.
BU AİLENİN PARÇASIYIM
Ricardo Quaresma, dün öğlen saatlerinde instagram hesabından özel bir paylaşımda bulundu. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasını havaya kaldırdığı resminin altına yazdığı yazıda, "Burada geçirdiğimin zamanda bana gösterdiğiniz sevgi ve duyduğunuz saygı için teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
KIZI KAUANA'YA KARA KARTAL 'I ANLATTI
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği mücadeleden sonra Ricardo Quaresma eşi Dafne ve kızları Kauana'yı alarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne götürdü. Q7 burada kızına Kartal sembolünü anlattı. Kauana babasının Kartal sembolünün hikayesini anlattığı anları dikkatle dinledi.
OĞLU DA FORMAYI ÖPTÜ
Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan sonra oğlu da Beşiktaş formasıyla poz verdi. Baba Quaresma, minik Quaresma'nın üzerine giydiği formanın BJK logosunu öperken çektirdiği fotoğrafı dün instagram hesabından paylaştı.
Beşiktaş dergisi, Quaresma için "Şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Beşiktaşımız'ın dinamosu o. Futbolun sadece futbol olduğu ve zevk için oynandığı çağlardan Beşiktaşımız'a miras kalan bir spor nimeti. Onun için 'futbol mitolojisinin gizemli ilahlarından biridir' desek yeridir. Beşiktaş ona, o Beşiktaş'a sahip olduğu için çok şanslı; biz Beşiktaşlılar da bu yaşayan efsaneyi, Ricardo Quaresma'yı kanlı canlı seyrettiğimiz için futbol tanrılarına her hafta şükrediyoruz!" derken, Quaresma ise gündem yaratacak açıklamalarda bulundu:
-Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Bir gün Beşiktaş beni istemezse Türkiye'den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe asla!
-En iyi biz oynuyoruz, bunu Türkiye'deki herkes görüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız.
-Sol ayağıma çok güvenmiyorum. Rabona yapmamın sebebi bu. Herkes estetik göründüğü için öyle vurduğumu sanıyor ama doğrusu sağ ayağımla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruşu yapıyorum.
-Önceleri serbest vuruşlarda bu kadar etkili değildim. Ölü topları doğru ve etkili kullanarak bir maçın kaderiyle oynayabilir, üç puanı evinize götürebilirsiniz. Bu yüzden her daim özel çalışmalar yapıyorum. Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antrenman bitse bile ben çalışmaya devam ederim.
NE KADAR SEVİLDİĞİNİ HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ
Portekiz'de günün konusu, Quaresma'nın, Ronaldo gibi çok çalışkan olmadığı için şu anda Real Madrid veya Barcelona'da değil de Türkiye'de oynadığı yönünde. Portekiz'den Radio Rennasança, Q7'nin durumunu masaya yatırırken konuya bir süre Beşiktaş'ta kiralık oynayan Bebe de dahil oldu. Bebe yaklaşık 1 saat boyunca Q7'nin masaya yatırıldığı programda, "Ricardo'nun İstanbul'da ne kadar sevildiğini biliyor musunuz? Bence hayal bile edemezsiniz. O çalışkan olsa belki İstanbul'da oynamazdı ama bu kadar mutlu olur muydu bilemiyorum" diye konuştu.
BU AİLENİN PARÇASIYIM
Ricardo Quaresma, dün öğlen saatlerinde instagram hesabından özel bir paylaşımda bulundu. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasını havaya kaldırdığı resminin altına yazdığı yazıda, "Burada geçirdiğimin zamanda bana gösterdiğiniz sevgi ve duyduğunuz saygı için teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
KIZI KAUANA'YA KARA KARTAL 'I ANLATTI
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği mücadeleden sonra Ricardo Quaresma eşi Dafne ve kızları Kauana'yı alarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne götürdü. Q7 burada kızına Kartal sembolünü anlattı. Kauana babasının Kartal sembolünün hikayesini anlattığı anları dikkatle dinledi.
OĞLU DA FORMAYI ÖPTÜ
Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'dan sonra oğlu da Beşiktaş formasıyla poz verdi. Baba Quaresma, minik Quaresma'nın üzerine giydiği formanın BJK logosunu öperken çektirdiği fotoğrafı dün instagram hesabından paylaştı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
''F.Bahçe'nin parası bana yetmez!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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